Реал осуществил мегатрансфер, купив у Челси Куртуа - шансы украинца Лунина попасть в основу упали

Бельгийский вратарь Тибо Куртуа официально перешел из «Челси» в мадридский «Реал».

Бельгийский вратарь Тибо Куртуа официально перешел из «Челси» в мадридский «Реал», сообщает официальный сайт «Королевского клуба».

Голкиперу осталось лишь пройти медосмотр и подписать контракт.

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Сумма трансфера не сообщается. По данным СМИ, «Челси» получит за бельгийца около 40 миллионов евро, так как его контракт с лондонцами истекает через год.

Ранее «Челси» подписал вратаря «Атлетика» Кепу Аррисабалагу за рекордные 80 миллионов.

Также в «Челси» отправится полузащитник "Реала" Матео Ковачич. Ожидается, что игрок подпишет арендное соглашение без права выкупа.

Напомним, этим летом "Реал" приобрел у луганской "Зари" украинского голкипера Андрея Лунина, чьи шансы на попадание в "основу" после трансфера Куртуа заметно упали.