Наставник ФК Мариуполь: в матче с Бордо будет больше красивого футбола

Главный тренер "Мариуполя" Александр Бабич рассказал, как его команда готовится к матчу квалификации Лиги Европы против "Бордо".

Главный тренер «Мариуполя» Александр Бабич прокомментировал предстоящий матч 3-го раунда квалификации Лиги Европы против французского «Бордо».

"Уверен, что к матчу с «Бордо» мы подойдем в оптимальных кондициях. Времени немного, но постараемся тактически ребят подготовить и объемно рассказать о «Бордо». Соперник интересный. Но у нас уже определенный опыт есть. Думаю, с «Бордо» будет больше красивого футбола", - отметил Александр Бабич.

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"Во Франции чемпионат начнется только в ближайшие выходные. Поэтому, возможно, у нас будет больше игрового тонуса. Французская команда отыграла две игры в Лиге Европы с «Вентспилсом». Жирондинцы действуют по схеме 4-3-3. Также могу отметить, что наш соперник очень опасен при стандартах.

Вспоминая матч с «Юргорденом», в начале встречи болельщики только присматривались к нам. Но в конце первого тайма, во второй половине и в дополнительное время поддержка было просто топ - стадион гнал нас вперед, поддерживал. Надеюсь, в четверг придет еще больше людей, которые будут болеть за нас. Ну а мы постараемся показать хорошую игру", - добавил главный тренер "Мариуполя", которого цитирует официальный сайт клуба.

Матч "Мариуполь" - "Бордо" в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Европы состоится в четверг, 9 августа, в Одессе на стадионе "Черноморец". Начало - в 20.00.