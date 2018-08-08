Во время матча Динамо со Славией от укуса осы пострадал главный тренер киевлян Хацкевич

Об этом сообщил доктор "Динамо" Леонид Миронов.

Врач киевского «Динамо» Леонид Миронов прокомментировал осиные укусы игроков «Динамо» во время матча с «Славией».

"Во время игры оса укусила за палец и Александра Хацкевича. А два таких происшествия за матч - это не случайно. Очень похоже, что у «Эден Арены» с насекомыми большая проблема: из-за жары где-то появились гнезда, и осы летают возле поля в поисках прохлады и влаги. А вы себе представить не можете, насколько это опасно. Стоит осе попасть в глотку игроку на вдохе и ужалить за слизистую — это отек и угроза мгновенной асфиксии. Иными словами - прямая угроза жизни", - отметил Леонид Миронов, чьи слова приводит "Спорт-Экспресс в Украине".

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"К сожалению, я не был накануне на предматчевой тренировке: только на скамейке узнал от тренера вратарей Михаила Михайлова, что осы досаждали игрокам уже тогда", – сказал Миронов.

Напомним, во время матча "Славия" - "Динамо" вратаря динамовцев Дениса Бойко ужалила оса, из-за чего голкиперу потребовалась медицинская помощь.

Как сообщал УНИАН, "Динамо" стартовало в квалификации Лиги чемпионов в Праге, добыв ничью на выезде (1:1).