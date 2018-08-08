Форвард Шахтера Бланко-Лещук перешел в испанскую Малагу
Форвард «Шахтера» Густаво Бланко-Лещук продолжит карьеру в испанской «Малаге».
Аргентинский нападающий перешел в "Малагу" на правах аренды, которая рассчитана до завершения нынешнего сезона, до лета 2019 года. Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба.
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Помимо "Малаги", интерес к аргентинцу также проявляли "Леганес" и "Спортинг" (Хихон).
Бланко-Лещук выступает за "Шахтер" с января 2017-го, за его трансфер донетчане заплатили "Карпатам" 400 тысяч евро. Закрепиться в основе горняков форвард не сумел. В прошлом сезоне 26-летний нападающий сыграл в 17 поединках за "оранжево-черных" и отметился 3 голами.
"Малага" по итогам прошлого сезона вылетела в Сегунду (второй дивизион чемпионата Испании), заняв 20-е место в Примере.
Контракт Бланко-Лещука с «Шахтером» действует еще два года.