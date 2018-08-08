Экс-защитник Динамо Вида перейдет в Арсенал за 17 миллионов евро

15:12, 08 августа 2018
Футбол
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Домагой Вида выступал в "Динамо" на протяжении 5 лет / УНИАН

Об этом сообщает Turkish Football

Президент стамбульского «Бешикташа» Фикрет Орман сегодня ведет переговоры в Лондоне о переходе в стан «Канониров» Домагоя Виды. Сообщается, что защитник перейдет в «Арсенал» за 15-17 млн евро.

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Интересно, что последний день трансферного окна в английской Премьер-лиге наступит завтра - 9 августа.

Напомним, Домагой Вида выступал за киевское "Динамо" с 2013-го по 2017 годы. Зимой 2018-го он перешел в "Бешикташ" совершенно бесплатно, в качестве свободного агента.  

Вместе со сборной Хорватии Вида вышел в финал чемпионата мира-2018. После победы над сборной России в 1/4 финала Вида записал скандальное видео со словами "Слава Украине!".

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Теги: #Арсенал Лондон#Домагой Вида