Экс-защитник Динамо Вида перейдет в Арсенал за 17 миллионов евро

"Бешикташ", который полгода назад получил экс-динамовца бесплатно, выручит за игрока круглую сумму.

Защитник сборной Хорватии и турецкого «Бешикташа» Домагой Вида готов к переходу в лондонский «Арсенал».

Об этом сообщает Turkish Football.

Президент стамбульского «Бешикташа» Фикрет Орман сегодня ведет переговоры в Лондоне о переходе в стан «Канониров» Домагоя Виды. Сообщается, что защитник перейдет в «Арсенал» за 15-17 млн евро.

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Интересно, что последний день трансферного окна в английской Премьер-лиге наступит завтра - 9 августа.

Напомним, Домагой Вида выступал за киевское "Динамо" с 2013-го по 2017 годы. Зимой 2018-го он перешел в "Бешикташ" совершенно бесплатно, в качестве свободного агента.

Вместе со сборной Хорватии Вида вышел в финал чемпионата мира-2018. После победы над сборной России в 1/4 финала Вида записал скандальное видео со словами "Слава Украине!".