Челси купил самого дорогого вратаря в истории, побив рекордную сделку Ливерпуля

Кепа Аррисабалага перешел из испанского "Атлетика" в "Челси" за 80 миллионов евро.

Испанский вратарь Кепа Аррисабалага перешел из «Атлетика» (Бильбао) в лондонский «Челси» и стал самым дорогим голкипером в истории футбола.

Лондонский клуб заплатил за 23-летнего стража ворот 80 миллионов евро – эта сумма была прописана в его контракте в качестве отступных, сообщает The Guardian.

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Кепа побил рекорд бразильского вратаря Алиссона, который этим летом перешел из «Ромы» в «Ливерпуль» за 62,5 миллиона евро плюс бонусы.

Напомним, до 2018 года рекорд среди голкиперов принадлежал Джанлуиджи Буффону. «Ювентус» в 2001 году купил его у «Пармы» за 52 миллиона евро.

Кепа также стал самым дорогим испанским футболистом в истории. Он обошел Альваро Морату (переход в «Челси» за 65 миллионов), Фернандо Торреса («Челси», 59 миллионов) и Гаиску Мендьету («Лацио», 48 миллионов).