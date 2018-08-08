Манчестер Сити договорился о трансфере украинца Зинченко

13:34, 08 августа 2018
Футбол
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Александр Зинченко близок к тому, чтобы покинуть "Манчестер Сити" / instagram.com

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«Ман Сити», скорее всего, продаст 21-летнего хавбека. Другой клуб английской Премьер-лиги - «Вулверхэмптон» - уже договорился с клубом о трансфере украинца, и теперь «Волки» (прозвище команды) будут вести переговоры с Зинченко об условиях личного контракта.

Переговоры между руководством «Вулверхэмптона» и самим игроком должны состояться сегодня.

Отметим, что трансферное окно в Англии закрывается завтра, 9 августа.

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Теги: #Александр Зинченко#Манчестер Сити