Манчестер Сити договорился о трансфере украинца Зинченко
13:34, 08 августа 2018Футбол
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Украинский хавбек близок к уходу в "Вулверхэмптон".
Александр Зинченко близок к тому, чтобы покинуть "Манчестер Сити" / instagram.com
Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко может сменить клубную прописку, сообщает Expressandstar.com.
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«Ман Сити», скорее всего, продаст 21-летнего хавбека. Другой клуб английской Премьер-лиги - «Вулверхэмптон» - уже договорился с клубом о трансфере украинца, и теперь «Волки» (прозвище команды) будут вести переговоры с Зинченко об условиях личного контракта.
Переговоры между руководством «Вулверхэмптона» и самим игроком должны состояться сегодня.
Отметим, что трансферное окно в Англии закрывается завтра, 9 августа.
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