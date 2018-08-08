Форвард Днепра-1 Супряга на 99% перейдет в Динамо - СМИ

При этом, согласно сделке, "Днепр-1" получит 50% со следующей перепродажи форварда, если она состоится.

18-летний украинский форвард "Днепра-1" Владислав Супряга на 99% станет игроком "Динамо".

Об этом сообщили ведущие YouTube-передачи «ТаТоТаке» Сергей Болотников и Костантин Андриюк.

По информации журналистов, сумма трансфера не будет превышать 7,5 млн евро. Но при этом "Днепр-1" получит 50% со следующей перепродажи форварда. Если она случится, конечно.

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18-летний Супряга является воспитанником "Днепра", из которого летом прошлого года вместе с большинством игроков перешел в "Днепр-1".

В прошлом сезоне на его счету 7 голов в 28 матчах во всех турнирах за днепрян. Также в его активе - выступления за молодежные сборные Украины (18 матчей, 4 забитых мяча).

"Динамо" этим летом интересовалось рядом иностранных нападающих - Мансильей из "Расинга", Телином из "Андерлехта" и Выдрой из "Дерби". Последних двух в Киеве уже точно не будет - они нашли себе новые клубы.