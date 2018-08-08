Традиционный "привет" агрессору: фанаты "Динамо" в Праге спели "Путин х*йло" (видео)

"Динамо" сыграло вничью со "Славией" в первом матче - 1:1, пропустив гол с пенальти на 90+5-й минуте.

Фанаты киевского "Динамо", которых было более тысячи человек на выездном матче с пражской «Славией», не забыли передать "привет" президенту РФ Владимиру Путину.

Как сообщает ТСН, уже традиционное на футболе "Путин х*йло" прозвучало и на трибунах стадиона в Праге.

"Динамо" сыграло вничью со "Славией" в первом матче - 1:1, пропустив гол с пенальти на 90+5-й минуте. Ответный Матч против чехов "Динамо" проведет в следующий вторник, 14 августа, в Киеве.