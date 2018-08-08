Традиционный "привет" агрессору: фанаты "Динамо" в Праге спели "Путин х*йло" (видео)
00:59, 08 августа 2018Футбол
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"Динамо" сыграло вничью со "Славией" в первом матче - 1:1, пропустив гол с пенальти на 90+5-й минуте.
На трибунах пражского стадиона прозвучало "Путин х*йло" / скриншот видео ТСН
Фанаты киевского "Динамо", которых было более тысячи человек на выездном матче с пражской «Славией», не забыли передать "привет" президенту РФ Владимиру Путину.
Как сообщает ТСН, уже традиционное на футболе "Путин х*йло" прозвучало и на трибунах стадиона в Праге.
"Динамо" сыграло вничью со "Славией" в первом матче - 1:1, пропустив гол с пенальти на 90+5-й минуте. Ответный Матч против чехов "Динамо" проведет в следующий вторник, 14 августа, в Киеве.
Фанаты "Динамо" спели "Путин х*йло" на матче Лиги чемпионов в Праге
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