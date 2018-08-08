Хацкевич после игры Славия - Динамо: в моменте с пенальти был фол

Главный тренер киевлян прокомментировал ничью в Праге.

Главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич прокомментировал ничью со «Славией» (1:1) в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов.

«Было много борьбы, верховых передач. Начало было хорошим, мы контролировали мяч. Но когда мы отдавали мяч сопернику, прижимались к своим воротам - опасность возникала после подборов и навесных передач в штрафную. Результат первого матча удовлетворительный», - цитирует главного тренера киевлян сайт "Динамо от Шурика".

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«Пенальти в наши ворота? Нам со скамейки не было видно этого момента. Да, был фол, но почему не красная карточка - это решение арбитра», – сказал Хацкевич.

После ничьей в Праге ответный матч команды проведут в Киеве 14 августа. Игра состоится на НСК "Олимпийский". Начало - в 19:30.

Как сообщал УНИАН, во время матча голкипера "Динамо" Дениса Бойко ужалила оса.