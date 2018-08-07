Голкипера Динамо в матче со Славией ужалила оса

23:49, 07 августа 2018
Футбол
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Дениса Бойко во время матча ужалила оса / Instagram Дениса Бойко

Об этом сообщил главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич, информирует официальный сайт киевлян.

В начале поединка динамовский голкипер упал на газон, а тренерский штаб был готов к тому, чтобы сделать замену. Однако Бойко все же игру продолжил.

Как сообщал УНИАН, "Динамо" сыграло вничью со "Славией" в первом матче - 1:1, пропустив ответный гол с пенальти на 90+5-й минуте.

Ответный матч против чехов "Динамо" проведет в следующий вторник, 14 августа, в Киеве.

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Теги: #Динамо Киев#Денис Бойко