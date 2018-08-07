Голкипера Динамо в матче со Славией ужалила оса

Необычный инцидент произошел с Денисом Бойко во время поединка квалификации Лиги чемпионов.

Голкипера "Динамо" Дениса Бойко в начале матча 3-го раунда квалификации с пражкой "Славией (1:1) ужалила оса.

Об этом сообщил главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич, информирует официальный сайт киевлян.

В начале поединка динамовский голкипер упал на газон, а тренерский штаб был готов к тому, чтобы сделать замену. Однако Бойко все же игру продолжил.

Как сообщал УНИАН, "Динамо" сыграло вничью со "Славией" в первом матче - 1:1, пропустив ответный гол с пенальти на 90+5-й минуте.

Ответный матч против чехов "Динамо" проведет в следующий вторник, 14 августа, в Киеве.