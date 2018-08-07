Онлайн-видеотрансляция Славия - Динамо - 0:0: квалификация Лиги чемпионов

Киевляне стартуют в квалификации Лиги чемпионов.

Сегодня в Праге на стадионе "Эден Арена" состоится первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов "Славия" (Прага, Чехия) - "Динамо" (Киев).

Этим поединком украинский вице-чемпион начинает очередную еврокампанию. Интересно отметить, что на внутренней арене в новом сезоне динамовцы провели уже четыре матча, и во всех сумели не только победить, но и сохранить свои ворота в неприкосновенности. Так что защитные порядки вызывают сейчас наименьшее беспокойство у болельщиков "бело-синих".

В столицу Чехии киевские футболисты прибыли в отличном настроении, находясь на волне положительного результата в "украинском дерби" с "Шахтером". При этом горняки были обыграны за короткий период дважды - сначала в Суперкубке, а затем в чемпионате.

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С другой стороны, все свои победы подопечные Александра Хацкевича добывали со счетом 1:0, что отчасти говорит о везении, отчасти о том, что тренерский штаб пытается выжать максимум из имеющихся кадровых ресурсов.

Чешская "Славия" сыграла в стартовавшем сезоне три матча и все три завершила победами. Да такими, что сомневаться в справедливости этих исходов не приходится (разница мячей - 10-1). Добавим, что в текущем розыгрыше чемпионата Чехии "Славия" после трех туров идет на первом месте со стопроцентным результатом.

История противостояний

Отметим, что это будет первая официальная очная встреча команд в истории. До этого "Динамо" и "Славия" встречались лишь раз в товарищеском матче, который состоялся в феврале 2016 года в испанской Марбелье. Тогда победу со счетом 2:1 одержал чешский клуб.

Прогнозы букмекеров

Как сообщал УНИАН, аналитики букмекерских контор мира считают "Славию" фаворитом в предстоящей игре против "Динамо". На победу "Динамо" ставки принимаются с коэффициентом 3,38 к 1, на ничью - 3,00 к 1, а на победу "Славии" - 2,25 к 1.

Слова наставников

Главные тренеры команд с уважением относятся к возможностям своих соперников в сегодняшней игре.

Наставник "Динамо" Александр Хацкевич:

"Перед каждой игрой, особенно, когда противостояние состоит из двух матчей, шансы команд всегда 50% на 50%. "Славия" исповедует не только силовой футбол, у них есть и креативные футболисты. Все зависит от ситуации. У нас есть план на игру, о котором мы подробно расскажем футболистам. Мы отталкиваемся от своей игры. Для "Динамо" участие в Лиге чемпионов - это престиж клуба и страны, мы очень хотим попасть в групповой этап, пожалуй и "Славия" ставит такую ​​же задачу".

Наставник "Славии" Индржих Тршиповски:

"У "Динамо" есть свой стиль и личности, которые делают разницу. Поскольку я видел, как играет "Динамо", много голов в матче не будет. Все решат детали. "Динамо" играет от защиты, имеет двух опорных полузащитников, хорошо действует тактически. "Динамо" - фаворит. Мы знаем, с каким клубом встречаемся. Десять лет подряд эта команда выходит в групповой этап, семь лет - в весенную часть еврокубков. Но мы будем играть активно, будем пытаться заставить соперника ошибаться".

Где смотреть матч

Матч "Славия" - "Динамо" можно будет посмотреть в прямой трансляции на телеканале "2+2", а также на сайте УНИАН.

Начало игры - в 20.30 по киевскому времени.