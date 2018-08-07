В Шахтере ответили на скандальные слова Хацкевича о "не украинском клубе"

В донецком клубе отреагировали на слова главного тренера "Динамо" Хацкевича о том, что горняки - "больше не украинская, а бразильская команда".

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин ответил на слова главного тренера «Динамо» Александра Хацкевича о том, что донецкая команда больше не украинская, а бразильская.

«Я уверен, более того, даже убежден, что Хацкевич сожалеет о сказанном. Думаю, что данное высказывание больше продиктовано его эйфорией от последней неоднозначной победы. Но футбол такая вещь: сегодня вы на коне, а завтра...

Тренер «Динамо» не первый сезон в Киеве и прекрасно должен знать, что «Шахтер» многие годы является одним из лидеров по количеству футболистов, делегируемых в различные сборные Украины. «Шахтер» набрал наибольшее количество очков для нашей страны в еврокубковом рейтинге. «Шахтер» – единственный украинский клуб времен независимости, который завоевал престижный европейский трофей.

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Хацкевич также отлично должен знать, что один из ключевых принципов европейского футбола – это толерантность и уважение. Поэтому топовые европейские клубы представлены игроками со всего мира, и там в голову никому не придет делить их на своих и чужих. А кто забивает голы в команде – это вопрос больше тактики и философии развития клуба, а не фактор национальной принадлежности.

В связи с этим, отмечу следующее: «Шахтер» был, есть и всегда будет украинским клубом и мы никогда не будем (и не позволим другим) использовать национальную тематику в борьбе на футбольном поле и за его пределами», – написал Палкин на своей странице в Facebook.

Напомним, на пресс-конференции перед игрой со "Славией" в квалификации Лиги чемпионов наставник киевлян Александр Хацкевич, отвечая на вопрос о выступлениях "Шахтера" в еврокубках, отметил, что горняки больше не украинская команда, а бразильская.