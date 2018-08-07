Президент Днепра-1 просит 15 миллионов евро за форварда, которым интересуется Динамо

Информация о продаже Владислава Супряги в "Динамо" (Киев) - это лишь слухи, а стоимость нападающего будет расти, - утверждает Юрий Береза.

Президент ФК «Днепр-1» Юрий Береза заявил, что 18-летний форвард команды Владислав Супряга не продается.

Об этом футбольный функционер написал в Facebook.

«В последнее время ходит много слухов о том, что наш Влад Супряга, форвард "Днепра-1", продан за 1 млн евро. Интернет мерцает новостями о его трансфере, и что «Динамо», купив его, опередило «Манчестер Сити», «Аякс», «Лейпциг», «Рома» и т.п. Говорят, что идут какие-то факсы, уже на счет деньги прислали или что мы подписали какие-то документы. Это все – ложь.

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Хочу подчеркнуть с железной уверенностью: Супряга не продавался и не продается. А кому очень интересно, открою тайну – его цена не ниже цены «реалмадридовского» Лунина! И это – не три, шесть или 10 млн евро. Цена Влада Супряги – 15 млн евро, а с каждым днем она может расти еще на несколько сотен тысяч!

Если кто-то сможет и способен предложить именно такую ​​цену – пожалуйста, начнем переговоры. А все слухи о том, что мы его уже продали – пусть останутся догадками фейсбучных троллей», – написал Береза.

Напомним, в понедельник в СМИ появилась информация, что талантливого 18-летнего нападающего купило "Динамо". Ранее было известно об интересе к игроку со стороны "Аякса", "Манчестер Сити" и других клубов.