Динамо не является фаворитом первого матча со Славией в квалификации Лиги чемпионов
12:34, 07 августа 2018Футбол
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Заметный перевес на ставках букмекеров имеет соперник киевлян.
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Аналитики ведущих букмекерских контор мира считают пражскую "Славию" фаворитом в предстоящей игре 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против киевского "Динамо".
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Средний коэффициент ведущих контор мира вывел специализированный сайт BetExplorer. На победу "Динамо" ставки принимаются с коэффициентом 3.42 к 1, на ничью - 3.01 к 1, а на победу "Славии" - 2.23 к 1.
Напомним, сегодня "Динамо" стартует в новом сезоне еврокубков. Первый соперник - пражская "Славия", первый матч с которой состоится на выезде в Праге. Начало - в 20.30 по Киеву.
Ответная игра в столице Украины пройдет через неделю.
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