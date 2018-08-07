Динамо не является фаворитом первого матча со Славией в квалификации Лиги чемпионов

Заметный перевес на ставках букмекеров имеет соперник киевлян.

Аналитики ведущих букмекерских контор мира считают пражскую "Славию" фаворитом в предстоящей игре 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против киевского "Динамо".

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Средний коэффициент ведущих контор мира вывел специализированный сайт BetExplorer. На победу "Динамо" ставки принимаются с коэффициентом 3.42 к 1, на ничью - 3.01 к 1, а на победу "Славии" - 2.23 к 1.

Напомним, сегодня "Динамо" стартует в новом сезоне еврокубков. Первый соперник - пражская "Славия", первый матч с которой состоится на выезде в Праге. Начало - в 20.30 по Киеву.

Ответная игра в столице Украины пройдет через неделю.