Хацкевич: Шахтер не украинская команда, а больше бразильская

Главный тренер "Динамо" высказался о главном конкуренте в чемпионате Украины.

Главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич перед матчем в квалификации Лиги чемпионов против пражской "Славии" высказался по поводу выступления «Шахтера» на европейкой арене. Об этом сообщает сайт "Динамо Киев от Шурика".

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– На международной арене из украинских команд ярче проявляет себя «Шахтер». Важно ли для вас подвинуть донетчан с этих позиций?

– «Шахтер» не украинская команда, а больше бразильская. Посмотрите по статистике, кто у них забивает больше мячей. В основном, это делают бразильцы. Для «Динамо» участие в Лиге чемпионов – это престиж клуба и страны, мы очень хотим попасть в групповой этап, пожалуй и «Славия» ставит такую же задачу, – отметил Александр Хацкевич.

Напомним, что сегодня "Динамо" проведет первую игру в квалификации Лиги чемпионов сезона-2018/2019. В Праге динамовцы сыграют с чешской "Славией".

Начало игры - в 20.30 по киевскому времени.