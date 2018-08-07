Хацкевич: Шахтер не украинская команда, а больше бразильская
Главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич перед матчем в квалификации Лиги чемпионов против пражской "Славии" высказался по поводу выступления «Шахтера» на европейкой арене. Об этом сообщает сайт "Динамо Киев от Шурика".
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– На международной арене из украинских команд ярче проявляет себя «Шахтер». Важно ли для вас подвинуть донетчан с этих позиций?
– «Шахтер» не украинская команда, а больше бразильская. Посмотрите по статистике, кто у них забивает больше мячей. В основном, это делают бразильцы. Для «Динамо» участие в Лиге чемпионов – это престиж клуба и страны, мы очень хотим попасть в групповой этап, пожалуй и «Славия» ставит такую же задачу, – отметил Александр Хацкевич.
Напомним, что сегодня "Динамо" проведет первую игру в квалификации Лиги чемпионов сезона-2018/2019. В Праге динамовцы сыграют с чешской "Славией".
Начало игры - в 20.30 по киевскому времени.