Главный тренер Динамо Хацкевич: надежная игра в обороне - это главное

Александр Хацкевич поделился мыслями накануне матча "Славия" - "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов.

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич поделился своими мыслями накануне первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов "Славия" (Прага) - "Динамо".

"Перед каждой игрой, особенно, когда противостояние состоит из двух матчей, шансы команд всегда 50% на 50%. Устроит ли меня, если команда и дальше будет побеждать со счетом 1:0? Надежная игра команды в обороне - это главное. В тех играх, которые состоялись, одного мяча нам хватило для победы. Как сложится игра завтра, я не могу вам сказать. Это только первый поединок".

Соперника своей команды наставник киевлян охарактеризовал так:

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"Славия" исповедует не только силовой футбол, у них есть и креативные футболисты. Все зависит от ситуации. У нас есть план на игру, о котором мы подробнее расскажем футболистам уже завтра. Мы отталкиваемся от своей игры", - отметил Александр Хацкевич, которого цитирует официальный сайт ФК "Динамо".

Журналисты напомнили Хацкевичу, что 20 лет назад он пропустил матч в Праге в квалификации Лиги чемпионов за то, что отреагировал на провокацию соперника в домашнем матче.

"Не знаю, дошли ли бы мы тогда до полуфинала Лиги чемпионов, если бы не было той провокации (улыбается). Видимо, тот случай пошел на пользу. Конечно, я подвел команду, но самое главное, что здесь, в Праге она тогда добилась результата. Завтрашнюю игру я не пропущу, буду присутствовать на ней. Футбол – это контактный вид спорта. К игре больше внимания и со стороны судей, и четвертый арбитр очень помогает главному. Нужно вести борьбу, но делать это чисто", - добавил Хацкевич.

Как сообщал УНИАН, матч "Славия" - "Динамо" состоится во вторник, 7 августа, в Праге. Начало - в 20.30. Ответный матч - в Киеве 14 августа.