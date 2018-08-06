Паралимпийская сборная Украины по футболу стала вице-чемпионом Европы

В финале в упорной борьбе украинские футболисты с последствиями детского церебрального паралича проиграли России.

Завершился паралимпийский чемпионат Европы по футболу, который проходил с 25 июля по 5 августа в Голландии.

Украинские футболисты с последствиями детского церебрального паралича проиграли в финале России (2:3) и заняли второе место. Об этом сообщает официальный сайт ФФУ.

В группе В украинская сборная заняла второе место, играя против России, Англии, Испании и Финляндии. В полуфинале украинцы разгромили Ирландию (3:0).

Один из лучших бомбардиров турнира украинец Виталий Романчук признан лучшим игроком чемпионата Европы.

Третье место заняли ирландцы, которые в матче за бронзу оказались сильнее хозяев турнира – голландцев.

Отметим, что паралимпийская сборная Украины пять раз становилась чемпионом Европы (1999, 2002, 2006, 2010, 2014), в том числе победив на предыдущем континентальном форуме в Португалии.

В прошлом году паралимпийская сборная Украины стала чемпионом мира.