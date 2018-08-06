Динамо подписало перспективного 18-летнего форварда - СМИ

18-летний нападающий "Днепра-1" и юниорской сборной Украины Владислав Супряга присоединится к "Динамо".

Форвард команды «Днепр-1» Владислав Супряга станет игроком киевского «Динамо».

Об этом сообщает FootballHub.

Детали перехода не сообщаются. Официальные источники ФК "Днамо" пока не подвтердили информацию о трансфере.

Читайте такжеСборная Украины (U-19) вышла в полуфинал Евро и обеспечила себе путевку на ЧМ

Ранее СМИ сообщали, что «Днепр-1» отклонил предложение по 18-летнему Супряге от «Аякса». Голландский клуб предлагал 3 млн евро. Также «Днепр-1» получал предложение от «Лейпцига». Кроме того, игроком интересовались «Манчестер Сити», «Бенфика» и «Рома».

Напомним, Владислав Супряга в составе юниорской сборной Украины принимал участие в финальной части Евро-2018 (U-19). В итоге украинская команда дошла до полуфинала, а УЕФА включил Супрягу в символическую сборную турнира. На самом турнире Супряга забил 1 гол.