Динамо подписало перспективного 18-летнего форварда - СМИ
Форвард команды «Днепр-1» Владислав Супряга станет игроком киевского «Динамо».
Об этом сообщает FootballHub.
Детали перехода не сообщаются. Официальные источники ФК "Днамо" пока не подвтердили информацию о трансфере.
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Ранее СМИ сообщали, что «Днепр-1» отклонил предложение по 18-летнему Супряге от «Аякса». Голландский клуб предлагал 3 млн евро. Также «Днепр-1» получал предложение от «Лейпцига». Кроме того, игроком интересовались «Манчестер Сити», «Бенфика» и «Рома».
Напомним, Владислав Супряга в составе юниорской сборной Украины принимал участие в финальной части Евро-2018 (U-19). В итоге украинская команда дошла до полуфинала, а УЕФА включил Супрягу в символическую сборную турнира. На самом турнире Супряга забил 1 гол.