Президент украинского клуба объявил об отставке тренера в Facebook, а затем "снял" команду

Тренер "Нивы" (Винница) Денис Колчин узнал о своем увольнении в Facebook.

Президент клуба второй лиги «Нива» (Винница) Василий Вовк снял с работы главного тренера команды Дениса Колчина.

Об увольнении наставник узнал со страницы президента клуба в Facebook.

После матча «Нивы» с «Вересом» (0:0) Вовк написал на своей страничке в сети: «Спасибо за работу, Денис Борисович! Вы уволены».

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Колчин работал в «Ниве» с 2017-го года. В сезоне 2016/17 он был признан лучшим тренером второй лиги.

Позже на странице Василия Вовка в Facebook появился еще один пост: «Я снимаю команду. Не нужна она вам».

В ответ появились комментарии возмущенных болельщиков: "Это она вам не нужна, а виннитчанам нужна!", "Вчера на матче было 2500 зрителей и еще многие смотрели трансляцию, переживали". Также появилась версия, что страницу президента "Нивы" взломали.

«Нива» (Винница) имеет 2 очка после трех туров в чемпионате второй лиги.