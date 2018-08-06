Заря и Мариуполь узнали возможных соперников в плей-офф квалификации Лиги Европы

Но для начала луганчанам предстоит пройти португальскую "Брагу", а мариупольцам - французский "Бордо".

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Своих возможных соперников узнали «Заря» и «Мариуполь».

Напомним, за попадание в эту стадию украинские клубы будут сражаться с португальской "Брагой" и французским "Бордо" соответственно. Матчи третьего раунда квалификации состоятся 9-го и 16 августа.

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В раунде плей-офф, куда "Заря" попадет в случае успеха в предстоящих играх с "Брагой", потенциальными соперниками лугачан являются немецкий РБ "Лейпциг" и румынская "Университатя".

Победитель противостояния "Мариуполь" - "Бордо" сыграет с польской "Ягеллонией" или бельгийским "Гентом". Интересно, что в составе "Гента" выступают украинцы Роман Яремчук и Игорь Пластун.

Лига Европы

Квалификация. Раунд плей-офф

Ягеллония (Польша)/Гент (Бельгия) - Мариуполь (Украина)/Бордо (Франция)

Заря (Украина)/Брага (Португалия) - Лейпциг (Германия)/Университатя (Румыния)

Матчи раунда плей-офф Лиги Европы состоятся 23-го и 30 августа.