Динамо в квалификации Лиги чемпионов может сыграть с Аяксом

УЕФА вновь развел представителей Украины и России в жеребьевке еврокубков.

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА.

Победитель пары 3-го раунда квалификации "Славия (Чехия) - "Динамо" (Киев, Украина) сыграет в плей-офф с победителем пары "Стандард" (Бельгия) - "Аякс" (Голландия), сообщает сайт УЕФА.

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Если киевляне пройдут пражскую «Славию», в решающем раунде они сыграют первый матч на выезде (либо против «Стандарда» в Льеже, либо в Амстердаме против «Аякса»).

Первые встречи состоятся 21/22 августа, ответные — 28/29 августа. Победители выйдут в групповой этап Лиги чемпионов, жеребьевка которого состоится 30 августа в Монако.

Отметим, что согласно решению Исполкома УЕФА, команды из Украины и России разводятся по разным парам, поэтому вице-чемпион Украины не имел возможности встретиться в плей-офф с кем-то из пары ПАОК (Греция) - "Спартак" (Россия).