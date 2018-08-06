Динамо впервые за 20 лет выиграло у Шахтера три матча подряд

Александру Хацкевичу удалось то, что не удавалось многим его предшественникам.

В 2018 году "Динамо" под началом Александра Хацкевича выиграло три матча кряду у "Шахтера".

Такой серии киевляне не добивались в играх с принципиальным конкурентом больше 20 лет - с середины 1990-х, сообщает "Команда №1".

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Рекордная серия побед "Динамо" над "Шахтером" - семь игр (с ноября 1994 года по сентябрь 1997-го). Причем всякий раз киевляне забивали сопернику не менее трех мячей. Тренировали динамовцев в ходе рекордной серии по очереди Йожеф Сабо (1994), Владимир Онищенко (1995), вновь Сабо (1995—1996) и Валерий Лобановский (1997).

За 20 с хвостиком лет после того "Динамо" не удавалось выиграть у "Шахтера" больше двух матчей кряду.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 3 августа, "Динамо" обыграло "Шахтер" в Киеве на НСК "Олимпийский" - 1:0. Это третий подряд успех "бело-синих" в украинском "Классико".