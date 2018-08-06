Динамо отправилось в Прагу на матч со Славией с 22 футболистами

11:40, 06 августа 2018
Футбол
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&quot;Динамо&quot; отправилось на первый матч квалификации Лиги чемпионов против &quot;Славии&quot; / facebook.com/fcdynamoua

С собой Александр Хацкевич взял 22 футболиста, среди которых не оказалось финалиста чемпионата мира, хорватского защитника Йосипа Пиварича, а также полузащитников Владислава Калитвинцева и Николая Шапаренко. В то же время, попали в список футболистов летние новички, защитник Сидклей и полузащитник Витор Буэно.

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Полностью список футболистов выглядит так:

Вратари: Георгий Бущан, Денис Бойко, Владимир Маханьков.

Защитники: Николай Морозюк, Сидклей, Никита Бурда, Артем Шабанов, Тамаш Кадар, Томаш Кендзера, Виталий Миколенко.

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Че Че, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Виталий Буяльский, Витор Буэно.

Нападающие: Артем Беседин, Назарий Русин.

Из этих футболистов в заявку на матч попадут 18 исполнителей.

Примечательно, что Буэно не попал в заявку «Динамо» на Лигу чемпионов, но может быть заявлен на матчи плей-офф.

Первый матч между пражской "Славией" и киевским "Динамо" пройдет 7 августа. Начало - в 20.30. Ответная игра - 14 августа в Киеве.

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Теги: #Динамо Киев#Динамо в квалификации ЛЧ