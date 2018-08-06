Катар мошенническим путем получил право проведения ЧМ-2022 - экс-президент ФИФА

По словам экс-руководителя ФИФА Йозефа Блаттера, победа заявки Катара стала возможной в результате противозаконной негласной договорённости и политического давления.

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер заявил, что члены исполкома ФИФА при выборе страны-хозяйки чемпионата мира-2022 проигнорировали рекомендации о том, что Катар не способен принять турнир.

По словам 82-летнего швейцарца, победа заявки Катара стала результатом противозаконной негласной договоренности и политического давления, оказываемого Мишелем Платини – экс-членом исполнительного комитета.

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В своей новой книге Ma Vérité (Моя Правда) Блаттер, отстраненный от футбольной деятельности в 2015 году по итогам расследования коррупционного скандала, утверждает, что никто из членов исполнительного комитета не читал детальные инспекционные отчеты о странах, претендовавших на проведение ЧМ, потому что к тому времени уже приняли решение.

«Если бы мы тщательно изучили те отчеты, то чемпионат мира в Катаре не проводился бы. Я не знаю и не хочу знать, если ли связь между ЧМ-2022 в Катаре и тем, что случилось дальше», – пишет Блаттер в своей книге, упоминая, что Катар после этого потратил миллиарды евро на авиационные контракты с Францией и парижский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен».

Напомним, Йозеф Блаттер возглавлял ФИФА в течение 17 лет. Он покинул пост президента организации в 2015 году после коррупционного скандала, получив 8-летнее отстранение от футбольной деятельности. В феврале 2016 года апелляционный комитет ФИФА сократил срок отстранения до 6 лет.