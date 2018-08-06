Селезнев забил в матче за Суперкубок Турции и принес своей команде победу над Галатасараем

Украинский нападающий стал героем поединка за Суперкубок Турции.

Нападающий сборной Украины Евгений Селезнев, выступающий за турецкий "Акхисар", стал героем матча за Суперкубок Турции.

"Акхисар" встречался с действущим чемпионом Турции "Галатасараем". Уже на 5-й минуте гол украинского нападающего вывел "Акхисар" вперед - 1:0. На 79-й минуте стамбульский клуб сравнял счет (гол Дердийока).

В итоге исход противостояния решился в серии пенальти. Именно Селезнев реализовал решающий удар в серии 11-метровых и принес своей команде Суперкубок страны.

Напомним, в прошлом сезоне Селезнев выиграл с «Акхисаром» Кубок Турции. Он пропустил финал из-за перебора желтых карточек, но его дубль в полуфинале против того же «Галатасарая» и вывел команду в финал.