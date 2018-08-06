Селезнев забил в матче за Суперкубок Турции и принес своей команде победу над Галатасараем
10:22, 06 августа 2018Футбол
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Украинский нападающий стал героем поединка за Суперкубок Турции.
Евгений Селезнев / ФК "Акхисар"
Нападающий сборной Украины Евгений Селезнев, выступающий за турецкий "Акхисар", стал героем матча за Суперкубок Турции.
"Акхисар" встречался с действущим чемпионом Турции "Галатасараем". Уже на 5-й минуте гол украинского нападающего вывел "Акхисар" вперед - 1:0. На 79-й минуте стамбульский клуб сравнял счет (гол Дердийока).
В итоге исход противостояния решился в серии пенальти. Именно Селезнев реализовал решающий удар в серии 11-метровых и принес своей команде Суперкубок страны.
Напомним, в прошлом сезоне Селезнев выиграл с «Акхисаром» Кубок Турции. Он пропустил финал из-за перебора желтых карточек, но его дубль в полуфинале против того же «Галатасарая» и вывел команду в финал.
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