Мариуполь обыграл в Киеве столичный Арсенал в матче аутсайдеров УПЛ

Мариупольцы набрали свои первые очки в новом сезоне Премьер-лиги.

В Киеве на стадионе "Динамо" им. Лобановского состоялся матч 3-го тура УПЛ, в котором «Мариуполь» на выезде добыл первую победу в сезоне, обыграв «Арсенал-Киев» cо счетом 2:1.

Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Игрок "Арсенала" Лола открыл счет в матче на 22-й минуте. Француз в касание замкнул прострел с фланга.

На 36-й минуте Руслан Фомин реализовал пенальти и сравнял счет.

Под занавес первого тайма «Мариуполь» убежал в контратаку, которую замкнул Андрей Борячук. Отметим, что наставник "Арсенала" итальянец Фабрицио Раванелли был удален за экспрессивное поведение на тренерской скамейке.

"Мариуполь" с 3-мя очками на 11-м месте, а "Арсенал", у которого по-прежнему ни одного очка, - на последней, 12-й позиции.