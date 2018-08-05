Александрия благодаря победе над Десной вышла в лидеры Премьер-лиги

21:22, 05 августа 2018
Футбол
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&quot;Десна&quot; - &quot;Александрия&quot; / ФК &quot;Десна&quot;

Об этом сообщает официальный сайт Премьер-лиги.

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Счет в матче на 6-й минуте открыл Банада, который отличным дальним ударом поразил цель.

В начале второго тайма Бондаренко замкнул навес с углового и удвоил преимущество команды Владимира Шарана.

Таким образом, "Александрия" набрала максимум - 9 очков - после трех туров, и она возглавляет турнирную таблицу. 

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Теги: #УПЛ-2018/19