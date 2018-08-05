В концовке матча УПЛ Карпаты упустили победу над Олимпиком

После первого тайма львовяне выигрывали - 2:0, но не смогли удержать преимущество.

Во Львове на стадионе "Украина" состоялся поединок 3-го тура УПЛ, в котором "Карпаты" принимали "Олимпик".

В зрелищном и результативном матче была зафиксирована ничья - 2:2, сообщает официальный сайт турнира.

На 34-й минуте «Карпаты» провели быструю контратаку, после ошибки игроков «Олимпика» в центре поля. После навеса с фланга Ди Франко переиграл Гришка и головой отправил мяч в ворота. Спустя всего несколько минут «Карпаты» провели очередную атаку, которую отличным дальним ударом завершил Марьян Швед - 2:0.

Во втором тайме "Олимпик" сумел отыграться. На 57-й минуте Антон Кравченко выиграл верховую борьбу и переправил мяч в ворота после розыгрыша штрафного удара. А на 87-й минуте Пасич прострелил слева, и новичок донецкого клуба Тейшейра спокойно замкнул передачу.

Таким образом, "Карпаты" и "Олимпик" поделили очки. В турнирной таблице у обеих команд также поровну баллов - по 4.