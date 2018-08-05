Мальдини вернулся в Милан, став директором по стратегическому развитию

Легендарный защитник "Милана" получил пост в структуре клуба.

Легендарный в прошлом защитник "Милана" Паоло Мальдини занял в этом клубе должность директора по стратегическому развитию.

Об этом сообщает официальный сайт "Милана".

В заявлении "россо-нери" сказано, что решающую роль в возвращении клуба на прежний уровень отыграют именно лояльность и лидерские качества Паоло Мальдини.

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Мальдини выступал за "Милан" на протяжении 24 лет (с 1985-го по 2009). Вместе с ним "россо-нери" завоевали семь чемпионских титулов в Италии, а также 5 раз побеждали в Лиге чемпионов.

Это не первое серьезное изменение в руководстве "Милана". С приходом на пост президента клуба Паоло Скарони, "красно-черные" получили нового генерального директора, им стал бывший игрок и тренер команды Леонардо.

Как собщал УНИАН, на днях "Милан" устроил большую сделку с "Ювентусом". "Россо-нери" подписали двух экс-игроков "Юве" Маттиа Кальдару и Гонсало Игуаина.