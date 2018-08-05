Украинец Лунин провел второй матч за Реал и вновь не пропустил (видео)

В матче с "Ювентусом" Андрей Лунин совершил несколько ярких сейвов.

Украинский голкипер Андрей Лунин провел второй матч в составе ммадридского "Реала".

В рамках товарищеского турнира Международный кубок чемпионов, который проходит в США, «Реал» обыграл «Ювентус» - 3:1.

На 64-й минуте украинец вышел на замену вместо основного голкипера команды Кейлора Наваса т уже через несколько минут совершил сейв. Еще раз Лунин спас команду на 81-й минуте. На последней минуте матча Андрей отбил удар со штрафного.

Напомним, что до этого Лунин сыграл один тайм за "Реал" в матче против "Манчестер Юнайтед" и также не пропустил.

Экс-голкипер луганской "Зари" Лунин перешел в "Реал" этим летом за 14 млн евро.