Украинец Лунин провел второй матч за Реал и вновь не пропустил (видео)
13:20, 05 августа 2018Футбол
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В матче с "Ювентусом" Андрей Лунин совершил несколько ярких сейвов.
Андрей Лунин провел второй матч за "Реал" / Real Madrid
Украинский голкипер Андрей Лунин провел второй матч в составе ммадридского "Реала".
В рамках товарищеского турнира Международный кубок чемпионов, который проходит в США, «Реал» обыграл «Ювентус» - 3:1.
На 64-й минуте украинец вышел на замену вместо основного голкипера команды Кейлора Наваса т уже через несколько минут совершил сейв. Еще раз Лунин спас команду на 81-й минуте. На последней минуте матча Андрей отбил удар со штрафного.
Напомним, что до этого Лунин сыграл один тайм за "Реал" в матче против "Манчестер Юнайтед" и также не пропустил.
Экс-голкипер луганской "Зари" Лунин перешел в "Реал" этим летом за 14 млн евро.
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