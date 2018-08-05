Знаменитому экс-капитану Динамо Лужному исполнилось 50 лет

Сейчас Олег Лужный является ассистентом Александра Хацкевича в "Динамо".

Сегодня, 5 августа, ассистенту главного тренера «Динамо» Олегу Лужному исполнилось 50 лет.

Олег Лужный – воспитанник львовского футбола. Профессиональную карьеру начал в луцком «Торпедо», который позже был переименован в «Волынь». Также играл за СКА «Карпаты».

В 1989 году Олег Лужный перешел в киевское «Динамо», с которым в следующем году выиграл чемпионат и Кубок СССР. Затем в составе киевского клуба он стал 7-кратным чемпионом Украины и 4-кратным обладателем Кубка страны, будучи все это время капитаном команды.

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В 1999 году Лужный перешел в лондонский «Арсенал». В составе английского клуба украинец стал чемпионом Англии, а также трижды вице-чемпионом английской Премьер-лиги. С лондонской командой Лужный 2 раза выигрывал Кубок Англии и еще один раз был финалистом. Также он стал финалистом Кубка УЕФА в 2000 году.

После «Арсенала» Лужный играл за английский «Вулверхэмптон» и завершил карьеру в латвийской «Венте».

Лужный выступал за сборную СССР, за которую провел 8 матчей. С молодежной сборной СССР выиграл молодежный чемпионат Европы.

После получения Украиной независимости играл за национальную сборную, за которую провел 52 матча. Был капитаном команды.

За время тренерской карьеры работал в латвийской «Венте», исполняющим обязанностей тренера «Динамо», а также возглавлял «Таврию» и «Карпаты».

Летом 2017 года Олег Лужный пошел в тренерский штаб "Динамо" под руководством Александра Хацкевича.