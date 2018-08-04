Ворскла обыграла Львов в матче 3-го тура УПЛ

Матч проходил во Львове из-за подготовки полтавского стадиона к матчам Лиги Европы.

Во Львове состоялся матч 3-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге. "Ворскла" в качестве номинального хозяина поля принимала ФК "Львов". Игра состоялась на «Арене Львов» в связи с подготовкой полтавского стадиона к матчам Лиги Европы.

"Ворскла" одержала победу со счетом 1:0, сообщает официальный сайт УПЛ.

На 83-й минуте дебютный гол в УПЛ забил бразилец Карека, в одно касание замкнув прострел Габелка. За несколько минут до этого новичок «Ворсклы» вышел на замену.

Отметим, что на 29-й минуте "Львов" не реализовал в ворота «Ворсклы». Богдан Шуст вытащил мяч из нижнего угла после удара Бруно.

На 89-й минуте арбитр встречи показал красную карточку Александру Голикову из «Львова» и Юрию Коломойцу из «Ворсклы».

"Ворскла" набрала первые три очка в УПЛ. Столько же - у ФК "Львов".