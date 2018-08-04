Фонсека: Хацкевич отбросил мяч, я сказал, что можно побеждать и без этого

17:22, 04 августа 2018
Футбол
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Фонсека прокомментировал эпизод в концовке матча с "Динамо" / shakhtar.com

Комментарий он дал порталу Tribuna.com.

- Что вы сказали тренеру «Динамо» после матча?

– В конце матча был эпизод, когда мяч от игрока «Динамо» ушел в аут и оказался в руках Хацкевича. Тренер «Динамо» откровенно отбросил мяч в сторону, вместо того, чтобы вернуть его нашему игроку.

Я поздравил Хацкевича с победой, пожал ему руку, но при этом сказал, что можно побеждать и без этого, что эпизод был лишним. Я обратился к нему по-английски с единственной фразой: «Congratulations. But you don’t need it» (Поздравляю. Но вам это не нужно – перевод с англ.). Ничего более, – сказал Фонсека.

Как сообщал УНИАН, "Динамо" обыграло "Шахтер" в матче 3-го утра УПЛ со счетом 1:0.

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Теги: #ФК Шахтер#Динамо Киев#УПЛ-2018/19