Фонсека: Хацкевич отбросил мяч, я сказал, что можно побеждать и без этого

Тренер донецкой команды прокомментировал поражение от киевского "Динамо"

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека прокомментировал эпизод в конце матча с «Динамо» (0:1), о котором говорил Александр Хацкевич.

Комментарий он дал порталу Tribuna.com.

- Что вы сказали тренеру «Динамо» после матча?

– В конце матча был эпизод, когда мяч от игрока «Динамо» ушел в аут и оказался в руках Хацкевича. Тренер «Динамо» откровенно отбросил мяч в сторону, вместо того, чтобы вернуть его нашему игроку.

Я поздравил Хацкевича с победой, пожал ему руку, но при этом сказал, что можно побеждать и без этого, что эпизод был лишним. Я обратился к нему по-английски с единственной фразой: «Congratulations. But you don’t need it» (Поздравляю. Но вам это не нужно – перевод с англ.). Ничего более, – сказал Фонсека.

Как сообщал УНИАН, "Динамо" обыграло "Шахтер" в матче 3-го утра УПЛ со счетом 1:0.