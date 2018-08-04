Онлайн-видеотрансляция, Заря - Черноморец: Премьер-лига, 3-й тур
19:25, 04 августа 2018Футбол
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Сегодня в Запорожье состоится очередной матч футбольной Премьер-лиги.
Заря примет Черноморец в матче 3-го тура Премьер-лиги / upl.ua
Сегодня в Запорожье проходит очередной матч чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором луганская "Заря" принимает одесский "Черноморец".
Встречаются команды из середины турнирной таблицы - луганчане расположились на 8-м месте, одесситы - на 5-м.
Обе команды в первых двух турах одержали по одной победе при одном поражении и имеют по 3 очка в таблице. Одесситы стоят в таблице выше за счет дополнительных показателей.
Матч Заря - Черноморец начнется в Запорожье на "Славутич-Арена" в 19.30.
ТВ-трансляция - телеканал 2+2.
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