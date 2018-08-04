Хацкевич об игре Динамо-Шахтер: владеть мячом - не значит побеждать

Главный тренер киевской команды прокомментировал победу над горняками.

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич поделился своим мнением о победе над донецким «Шахтером» (1:0) в матче 3-го тура чемпионата Украины среди команд Премьер-лиги.

- Недавно играли с «Шахтером» и с нашей стороны идет позиционная оборона и переход в атаку. Моментов много не бывает, но владеть мячом не значит побеждать. Играть без мяча и терпеть – это нужно уметь. Да, есть определенные проблемы в атаке, недостает паса и хотелось бы освежить линию, например, но в обороне отрабатывают все. Ребятам большое спасибо и всех нас с победой, - отметил Хацкевич на послематчевой пресс-конференции, сообщает официальный сайт ФК "Динамо".

На вопрос о том, успеет ли команда восстановиться к играм квалификации Лиги чемпионов против чешской «Славии», специалист заметил:

- В прошлом году у нас был такой же график, и сейчас идет пятидневный цикл. Сейчас больше работы у медицинского штаба, ребята – профессионалы и знают, как восстанавливаться. Готовиться к «Славии» начнем с воскресенья.

Касательно ситуации с Пиваричем тренер отметил:

- Он только прибыл и сыграл тайм за молодежную команду, у него было две недели отпуска. Сидклей отыграл 90 минут, и он в лучшем состоянии сейчас, чем Пиварич, набирает форму. Плюс не забывайте, что у нас есть и играет Николай Морозюк.

А на вопрос о том, что три замены были в матче, и все три центральных полузащитника - чего хотели добавить, отметил:

- Когда меняли центр поля, то хотели больше контроля мяча. Гармаш прекрасно вышел и отыграл, Че Че сохранял мяч и добавил спокойствия. Андриевский прекрасно вошел в игру. Основная опасность «Шахтера» исходила из центра поля и ребята с первых минут проделали много работы без мяча.

А на замечание о том, что Шапаренко не было даже в запасе, подчеркнул:

- У нас есть обойма футболистов, 22 человека, и он работает вместе со всеми. Плюс была травма и есть определенная боязнь самого футболиста. Но с воскресенья он и остальные ребята будут готовиться к Лиге чемпионов.