Киевское "Динамо" во второй раз подряд обыграло "Шахтер" - теперь в УПЛ

20:58, 03 августа 2018
Футбол
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Вербич забил победный гол &quot;Динамо&quot; в матче с &quot;Шахтером&quot; / Динамо Киев от Шурика

На киевском НСК "Олимпийский" завершился матч 3-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Динамо" принимало донецкий "Шахтер".

Игра завершилась со счетом 1:0, сообщает официальный сайт соревнований.

Киевляне с самого начала игры  имели преимущество и пытались "раскачать" обороноу соперника весь первый тайм. Тем не менее, на перерыв команды ушли при равном счете.

А во втором тайме рисунок игры не поменялся. И на 64-й минуте Беньямин Вербич воплотил преимущество своей команды во вполне логичный гол. Виктор Цыганков со штрафного с левого фланга навесил на дальнюю штангу и Вербич головой пробил в ближний угол - Пятов допустил ошибку, под собой пропустив мяч.

После пропущенного гола дончане немного активизировались, но вравнять счет так и не смогли.

Таким образом, "Динамо" выиграло матч лидеров УПЛ и единолично возглавило турнирную таблицу соревнований.

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Теги: #ФК Шахтер#Динамо Киев#УПЛ-2018/19