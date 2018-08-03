Киевское "Динамо" во второй раз подряд обыграло "Шахтер" - теперь в УПЛ

Матч завершился со счетом 1:0.

На киевском НСК "Олимпийский" завершился матч 3-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Динамо" принимало донецкий "Шахтер".

Игра завершилась со счетом 1:0, сообщает официальный сайт соревнований.

Киевляне с самого начала игры имели преимущество и пытались "раскачать" обороноу соперника весь первый тайм. Тем не менее, на перерыв команды ушли при равном счете.

А во втором тайме рисунок игры не поменялся. И на 64-й минуте Беньямин Вербич воплотил преимущество своей команды во вполне логичный гол. Виктор Цыганков со штрафного с левого фланга навесил на дальнюю штангу и Вербич головой пробил в ближний угол - Пятов допустил ошибку, под собой пропустив мяч.

После пропущенного гола дончане немного активизировались, но вравнять счет так и не смогли.

Таким образом, "Динамо" выиграло матч лидеров УПЛ и единолично возглавило турнирную таблицу соревнований.