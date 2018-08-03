Онлайн-видеотрансляция, Динамо - Шахтер: Премьер-лига, 3-й тур
18:55, 03 августа 2018Футбол
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В Киеве проходит центральный матч тура чемпионата Украины по футболу.
Динамо и Шахтер сыграют в 3-м туре УПЛ / fcdynamo.kiev.ua
Сегодня в Киеве проходит матч 3-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Динамо" принимает донецкий "Шахтер".
Встречаются команды, которые еще не потеряли ни одного очка в новом сезоне, ордержав по две победы в двух стартовых играх,
Между тем, в матче за Суперкубок Украины в Одессе, который открывал новый сезон 2018/19, "Динамо" обыграло "Шахтер" со счетом 1:0.
В сегодняшнем матче фаворитом на котировкх букмекерских контор с минимальным преимуществом является донецкий "Шахтер".
Матч "Динамо" - "Шахтер" начнется на поле НСК "Олимпийский" в 19.00.
ТВ-трансляция - телеканал 2+2.
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