Онлайн-видеотрансляция, Динамо - Шахтер: Премьер-лига, 3-й тур

В Киеве проходит центральный матч тура чемпионата Украины по футболу.

Сегодня в Киеве проходит матч 3-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Динамо" принимает донецкий "Шахтер".

Встречаются команды, которые еще не потеряли ни одного очка в новом сезоне, ордержав по две победы в двух стартовых играх,

Между тем, в матче за Суперкубок Украины в Одессе, который открывал новый сезон 2018/19, "Динамо" обыграло "Шахтер" со счетом 1:0.

В сегодняшнем матче фаворитом на котировкх букмекерских контор с минимальным преимуществом является донецкий "Шахтер".

Матч "Динамо" - "Шахтер" начнется на поле НСК "Олимпийский" в 19.00.

ТВ-трансляция - телеканал 2+2.