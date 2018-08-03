Динамо - Шахтер: вторая битва грандов в новом сезоне

Сегодня в Киеве состоится центральный матч тура и всего первого круга чемпионата УПЛ.

Сегодня в Киеве состоится матч 3-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором встретятся гранды отечественной лиги - киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер".

Это будет уже второй матч украинского "классико" в нынешнем сезоне.

В матче-открытии сезона 2018/19 - игре за Суперкубок Украины - киевляне выиграли со счетом 1:0. При большом игровом преимуществе чемпиона Украины "Шахтера", "Динамо" смогло использовать максимум из минимума своих моментов и, в свою очередь, не дать сопернику забить гол.

Сегодня у горяков есть шанс реабилитироваться.

Расписание:

"Динамо" - "Шахтер", 19:00 (Киев, НСК "Олимпийский") УПЛ, 3-й тур

Главный интерес:

К этому матчу "Шахтер" подходит с весьма неприятными кадровыми проблемами. Сразу четыре игрока основного состава отсутствовали в общей группе на тренировке накануне. Дентиньо, Сергей Кривцов, Иван Ордец и Оларенважу Кайоде вряд ли смогут помочь своей команде в одном из главных матчей сезона. С учетом потерь межсезонья, когда состав клуба-чемпиона Украины покинули ряд ключевых игроков - едва ли не половина состава - эти потери приходятся совсем некстати.

С другой стороны, в это же межсезонье, донецкая команда усилилась рядом молодых и малоизвестных игроков из Бразилии. А самым громким "внутренним" переходом в украинском футболе этого лета стал трансфер Жуниора Мораеса из "Динамо" в "Шахтер". Главный тренер команды Пауло Фонсека рассказывал о том, что его удивляет, как быстро адаптируются молодые бразильские игроки к новым реалиям. Сегодня му, возможно, сможем увидить это воочию.

С другой стороны, "Динамо" после минимальной победы в Одессе в игре за Суперкубок продолжила ряд маловыразительных, но победных игр в УПЛ, где выиграла оба матча на старте и набрала максиму возможных очков - 6.

Команда готовится к старту отборочного турнира Лиги чемпионов, где уже в 3-м отборочном раунде сыграет с очень непростым соперником - чешской "Славией" из Праги. И матч против "Шахтера" придется как нельзя кстати, в рамках подготовки к Лиге чемпионов.

Прогноз букмекеров:

Несмотря на победу "Динамо" в очной встрече в Одессе и стабильные победные результаты на старте чемпионата УПЛ, лидером на ставках букмекерских контор, пусть и с минимальным преимуществом, является "Шахтер".

На котировках 23 ведущих букмекерских контор мира на победу "Шахтера" ставки принимаются из рассчета 2,34 к 1, в то время как на победу "Динамо" - 2,86 к 1, а на ничью - 3,12 к 1.

Матч "Динамо" - "Шахтер" начнется в Киеве на НСК "Олимпийский в 19.00.

ТВ-трансляцию игры проведет телеканал 2+2. Онлайн-видеотрансляцию проведет сайт УНИАН.