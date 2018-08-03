Клубы АПЛ снова потратили на трансферы больше 1 миллиарда фунтов в летнее межсезонье

15:33, 03 августа 2018
Футбол
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Ливерпуль приобрел Джердана Шакири за 13,5 миллиона фунтов стерлингов / Readfootball.com

Пятое лето подряд представители элитного дивизиона чемпионата Англии преодолевают подобную отметку, сообщает Sport.ua со ссылкой на британские СМИ.

Пока что самым расточительным является «Ливерпуль», подписавший Алиссона, Джердана Шакири, Наби Кейта и Фабиньо. Всего «Красные» потратили более 160 миллионов фунтов.

Самыми «тихими» клубами АПЛ остаются «Тоттенхэм» и «Бернли», которые пока не подписали ни одного новичка. Рекорд АПЛ по расходам был поставлен минувшим летом, когда было потрачено 1,4 миллиарда фунтов.

Однако сейчас у клубов будет меньше времени на трансферы. Окно на входящие переходы в АПЛ закрывается 9 августа.

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Теги: #трансферы#летнее межсезонье#английская премьер-лига