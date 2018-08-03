Матч Премьер-лиги «Мариуполь» – «Динамо» будет перенесен с 11 августа на 26 сентября
14:37, 03 августа 2018Футбол
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Команды на следующей неделе будут проводить игры еврокубков.
УПЛ перенесет матч "Динамо" - Мариуполь" на осень / upl.ua
Исполнительный директор премьер-лиги Евгений Дикий сообщил, что матч 4-го тура УПЛ «Мариуполь» – «Динамо»перенесут с 11 августа на 26 сентября.
Решение официально утвердят в понедельник, 6 августа, сообщает Tribuna.com.
Это связано с тем, что мариупольцы 9 августа примут «Бордо» в матче 3-го квалификационного раунда ЛЕ, а киевляне 14 августа проведут ответную встречу со «Славией» в квалификации ЛЧ.
Из-за слишком короткого промежутка времени для отдыха и перенесут матч.
Известно, что 26 сентября - базовая дата матчей 1/16 финала Кубка Украины, но «Динамо» и «Мариуполь» начнут выступление в турнире со стадии 1/8.
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