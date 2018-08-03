Матч Премьер-лиги «Мариуполь» – «Динамо» будет перенесен с 11 августа на 26 сентября

Команды на следующей неделе будут проводить игры еврокубков.

Исполнительный директор премьер-лиги Евгений Дикий сообщил, что матч 4-го тура УПЛ «Мариуполь» – «Динамо»перенесут с 11 августа на 26 сентября.

Решение официально утвердят в понедельник, 6 августа, сообщает Tribuna.com.

Это связано с тем, что мариупольцы 9 августа примут «Бордо» в матче 3-го квалификационного раунда ЛЕ, а киевляне 14 августа проведут ответную встречу со «Славией» в квалификации ЛЧ.

Из-за слишком короткого промежутка времени для отдыха и перенесут матч.

Известно, что 26 сентября - базовая дата матчей 1/16 финала Кубка Украины, но «Динамо» и «Мариуполь» начнут выступление в турнире со стадии 1/8.