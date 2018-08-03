"Шахтер" дозаявил бывшего полузащитника "Динамо"

13:14, 03 августа 2018
Футбол
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Клим Приходько попал в заявку &quot;Шахтера&quot; в УПЛ / dynamomania.com

Срок соглашения 18-летнего игрока со столичным клубом закончился 31 декабря 2017 года, после чего он перешел в стан «горняков», сообщает Sport.ua.

Приходько – воспитанник «Динамо», первую половину сезона 2017/18 он провел в команде «бело-синих» U-19, за которую провел 12 матчей и забил один мяч.

Напомним, сегодня, 3-го августа, «Динамо» и «Шахтер» сыграют в рамках 3-го тура УПЛ на НСК «Олимпийский».

Как сообщал УНИАН, ранее в летнее межсезонье из "Динамо" в "Шахтер" перешел бразильский легионер Жуниор Мораес.

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Теги: #УПЛ#ФК Шахтер#Динамо Киев