"Шахтер" дозаявил бывшего полузащитника "Динамо"
13:14, 03 августа 2018Футбол
268 0
Клим Приходько перешел в стан горняков в январе нынешнего года.
Клим Приходько попал в заявку "Шахтера" в УПЛ / dynamomania.com
Донецкий «Шахтер» внес в заявку бывшего хавбека киевского «Динамо» Клима Приходько.
Срок соглашения 18-летнего игрока со столичным клубом закончился 31 декабря 2017 года, после чего он перешел в стан «горняков», сообщает Sport.ua.
Приходько – воспитанник «Динамо», первую половину сезона 2017/18 он провел в команде «бело-синих» U-19, за которую провел 12 матчей и забил один мяч.
Напомним, сегодня, 3-го августа, «Динамо» и «Шахтер» сыграют в рамках 3-го тура УПЛ на НСК «Олимпийский».
Как сообщал УНИАН, ранее в летнее межсезонье из "Динамо" в "Шахтер" перешел бразильский легионер Жуниор Мораес.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter