"Шахтер" дозаявил бывшего полузащитника "Динамо"

Клим Приходько перешел в стан горняков в январе нынешнего года.

Донецкий «Шахтер» внес в заявку бывшего хавбека киевского «Динамо» Клима Приходько.

Срок соглашения 18-летнего игрока со столичным клубом закончился 31 декабря 2017 года, после чего он перешел в стан «горняков», сообщает Sport.ua.

Приходько – воспитанник «Динамо», первую половину сезона 2017/18 он провел в команде «бело-синих» U-19, за которую провел 12 матчей и забил один мяч.

Напомним, сегодня, 3-го августа, «Динамо» и «Шахтер» сыграют в рамках 3-го тура УПЛ на НСК «Олимпийский».

Как сообщал УНИАН, ранее в летнее межсезонье из "Динамо" в "Шахтер" перешел бразильский легионер Жуниор Мораес.