Массовая драка футбольных болельщиков в Глазго закончилась двумя ножевыми ранениями

12:47, 03 августа 2018
Футбол
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Фанаты Глазго Рейнджерс устроили беспорядки перед матчем Лиги Европы / dailyrecord.co.uk

В преддверии ответного матча 2-го квалификационного раунда Лиги Европы между «Глазго Рейнджерс» и хорватским «Осиеком» около стадиона «Айброкс» в Глазго двое мужчин получили ножевые ранения. 

Об этом сообщил телеканал Sky Sports со ссылкой на подтвержденные данные в шотландской полиции, сообщает Prosportua.

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По данным The Sun, мужчины в возрасте 24 и 40 лет получили ранения в результате массовой драки болельщиков и были доставлены в больницу. Их состояние оценивается медиками как стабильное.

Матч «Рейнджерс» — «Осиек» завершился со счетом 1:1. Шотландская команда,  благодаря победе в первом матче 1:0 вышла в 3-й квалификационный раунд Лиги Европы.

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Теги: #фанаты#Лига Европы#беспорядки