Массовая драка футбольных болельщиков в Глазго закончилась двумя ножевыми ранениями

Мужчины в возрасте 24 и 40 лет получили ранения в результате массовой драки болельщиков и были доставлены в больницу, их состояние оценивается медиками как стабильное.

В преддверии ответного матча 2-го квалификационного раунда Лиги Европы между «Глазго Рейнджерс» и хорватским «Осиеком» около стадиона «Айброкс» в Глазго двое мужчин получили ножевые ранения. Об этом сообщил телеканал Sky Sports со ссылкой на подтвержденные данные в шотландской полиции, сообщает Prosportua. Читайте такжеВ Одессе после матча Лиги Европы по футболу в полицию доставили 8 фанатов По данным The Sun, мужчины в возрасте 24 и 40 лет получили ранения в результате массовой драки болельщиков и были доставлены в больницу. Их состояние оценивается медиками как стабильное. Матч «Рейнджерс» — «Осиек» завершился со счетом 1:1. Шотландская команда, благодаря победе в первом матче 1:0 вышла в 3-й квалификационный раунд Лиги Европы.

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