Следующим соперником Мариуполя в Лиге Европы будет французский Бордо

Матчи состоятся 9-го и 16 августа.

Определился следующий соперник "Мариуполя" в Лиге Европы.

В 3-м раунде квалификации украинская команда сыграет с французским "Бордо". На 2-м этапе отбора «Бордо» одолел латвийский «Вентспилс» со счетом 3:1 сумме двух матчей (1:0 и 2:1).

Матчи "Мариуполя" и "Бордо" состоятся 9-го и 16 августа. Первая игра состоится в Украине, ответная - на поле французской команды.

Как сообщал УНИАН, «Мариуполь» обыграл шведский «Юргорден» (1:1 в Швеции и 2:1 в Одессе, забив решающий гол в овертайме) и вышел в следующий раунд.