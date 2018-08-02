Следующим соперником Мариуполя в Лиге Европы будет французский Бордо
23:53, 02 августа 2018Футбол
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Матчи состоятся 9-го и 16 августа.
Французский "Бордо" будет соперником "Мариуполя" в Лиге Европы / facebook.com/pg/girondins
Определился следующий соперник "Мариуполя" в Лиге Европы.
В 3-м раунде квалификации украинская команда сыграет с французским "Бордо". На 2-м этапе отбора «Бордо» одолел латвийский «Вентспилс» со счетом 3:1 сумме двух матчей (1:0 и 2:1).
Матчи "Мариуполя" и "Бордо" состоятся 9-го и 16 августа. Первая игра состоится в Украине, ответная - на поле французской команды.
Как сообщал УНИАН, «Мариуполь» обыграл шведский «Юргорден» (1:1 в Швеции и 2:1 в Одессе, забив решающий гол в овертайме) и вышел в следующий раунд.
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