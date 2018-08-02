Аргентинский форвард Игуаин перешел из Ювентуса в Милан в рамках большой сделки
23:04, 02 августа 2018Футбол
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В "Ювентус" вернулся защитник Леонардо Бонуччи.
Гонсало Игуаин переходит из "Ювентуса" в "Милан" / REUTERS
Итальянские клубы «Милан» и «Ювентус» официально объявили о тройном переходе игроков.
"Difficile da pensare, bella da realizzare".— JuventusFC (@juventusfc) August 2, 2018
Le prime parole di @Bonucci_Leo19 al suo ritorno in ⚪️⚫️#WelcomeToJUpic.twitter.com/8hs8YyP7UD
В «Ювентус» вернулся защитник Леонардо Бонуччи, в обратном направлении - в «Милан» - проследовали форвард Гонсало Игуаин и защитник Маттиа Кальдара.
Ufficiale: #GH9 & #MC33 🔴⚫️https://t.co/wsaaByT2w9— AC Milan (@acmilan) August 2, 2018
Официальные суммы трансферов не называются, но ранее в СМИ появилась информация, что Игуаин будет арендован «Миланом» за 18 миллионов евро с обязательством выкупа за 36 миллионов.
Что касается Бонуччи и Кальдары – здесь «Милан» и «Ювентус» договорились о прямом обмене без доплат.
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