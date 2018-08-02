Аргентинский форвард Игуаин перешел из Ювентуса в Милан в рамках большой сделки

23:04, 02 августа 2018
Футбол
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Гонсало Игуаин переходит из "Ювентуса" в "Милан" / REUTERS

В «Ювентус» вернулся защитник Леонардо Бонуччи, в обратном направлении - в «Милан» - проследовали форвард Гонсало Игуаин и защитник Маттиа Кальдара. 

Официальные суммы трансферов не называются, но ранее в СМИ появилась информация, что Игуаин будет арендован «Миланом» за 18 миллионов евро с обязательством выкупа за 36 миллионов.

Что касается Бонуччи и Кальдары – здесь «Милан» и «Ювентус» договорились о прямом обмене без доплат.

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Теги: #Милан#Ювентус#Гонсало Игуаин