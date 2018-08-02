Мариуполь обыграл шведский Юргорден и вышел в 3-й этап квалификации Лиги Европы

Решающий гол украинская команда забила в дополнительное время.

В Одессе завершился ответный матч 2-го раунда квалификации Лиги Европы.

"Мариуполь" прошел шведский "Юргорден" и пробился в следующий, 3-й отборочный этап турнира.

Основное время игры закончилось со счетом 1:1 - точно такой же счет был зафиксирован и неделю назад, в первой дуэли этих команд в Стокгольме. В дополнительное время мариупольцы забили гол с пенальти, который принес украинскому клубу победу - 2:1. Об этом сообщает сайт УЕФА.

Первый тайм команды провели в равной борьбе без забитых голов.

Счет в матче на 64-й минуте открыл Александр Пихаленок - мяч срикошетил от защитника гостей и влетел в сетку ворот "Юргордена". Впрочем, на 78-й минуте шведы отыгрались - Баджи, который поразил ворота "Мариуполя" в первом матче, отличился снова.

На 97-й минуте одна из атак "Мариуполя" завершилась фолом шведов в своей штрафной. Арбитр указал на 11-метровую отметку, и Фомин четко пробил. 2:1 - в последние минуты игры мариупольской команде удалось удержать этот счет.

Напомним, что шведскую команду в Одессе поддерживали около 1700 болельщиков из Скандинавии.