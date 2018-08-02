Гол на последней минуте принес Динамо победу над Шахтером в чемпионате Украины (U-21)

Героем матча стал полузащитник киевлян Евгений Смирный.

В рамках молодежного первенства УПЛ состоялся матч "Динамо" - "Шахтер".

Поединок завершился победой молодых динамовцев - 2:1, сообщает официальный сайт соревнований.

Отметим, что в составе молодежной команды "Динамо" сыграли несколько потенциальных игроков "основы" - бразильский новичок Сидклей, хорват Йосип Пиварич, а также украинцы Николай Шапаренко и Назарий Русин.

Героем же встречи стал полузащитник, воспитанник академии ФК "Динамо" Евгений Смирный. На 13-й минуте Пиварич прорвался сквозь защиту "Шахтера" и мягко навесил на Смирного, который ударом головой переправил мяч в ворота гостей - 1:0.

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На 34-й минуте горняки провели быструю контратаку, которую точным ударом завершил Александр Зубков.

В самой концовке встречи вновь проявил себя Смирный, отобравший мяч у соперника и пробивший точно в угол ворот. Этот гол на третьей компенсированной минуте принес победу "Динамо" - 2:1.

Стартовые составы:

«Динамо»: Бущан – Малышкин, Попов, Миколенко, Пиварич – Алибеков, Смирный, Шапаренко, Сидклей, Калитвинцев – Русин.

«Шахтер»: Кудрик – Меличенко, Бондар, Конопля, Корниенко – Якимец, Игнатенко, Глагола, Мудрик, Зубков – Василевич.

Завтра состоится матч главных команд "Динамо" и "Шахтера" - "украинское классико". Накануне стало известно, что арбитром встречи, которая пройдет на НСК "Олимпийский", будет львовянин Юрий Можаровский.