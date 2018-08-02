Экс-футболист Александрии стал игроком бельгийского Кортрейка

Андрей Бацула подписал контракт до 2021 года.

Украинский защитник, выступавший за «Александрию», Андрей Бацула подписал контракт с бельгийским клубом «Кортрейк», который выступает в высшем дивизионе страны.

Об этом сообщает официальный сайт бельгийского клуба.

Контракт Бацулы с "Кортрейком" рассчитан до 2021 года с возможностью продления еще на два года. Сообщается, что сумма трансфера составила около 500 000 евро.

«Кортрейк» в прошлом сезоне финишировал 7-м в чемпионате Бельгии. Ранее за этот клуб играли украинцы Евгений Макаренко, Филипп Будковский и Андрей Тотовицкий.

26-летний украинец Андрей Бацула перешел в «Александрию» летом 2017-го из «Зирки» (Кропивницкий) на правах свободного агента. На его счету 32 матча в составе александрийцев, 1 гол и 2 голевых передачи в прошлом сезоне.