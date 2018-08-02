«Динамо» и «Шахтер» рассудит львовский арбитр Юрий Можаровский

Центральный матч 3-го тура чемпионата украинской футбольной Премьер-лиги доверили львовскому арбитру.

Комитет арбитров ФФУ назначил официальных лиц на матчи 3-го тура чемпионата Украины среди команд украинской футбольной Премьер-лиги.

Центральный поединок тура и всего первого круга между «Динамо» и «Шахтером» доверено 41-летнему Юрию Можаровскому, сообщает ФК "Динамо" (Киев).

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В прошлом сезоне львовянин работал на 11-ти матчах высшего дивизиона, в которых вынес 51 предупреждение и удалил четырех футболистов, в том числе и на одном «украинском классико»: в рамках 2-го тура динамовцы на выезде минимально обыграли «горняков» — 0:1.

Ассистенты арбитра — Александр Войтюк (Запорожье), Семен Шлончак (Черкассы).

Четвертый арбитр — Виталий Романов (Днипро).

Наблюдатель арбитража — Виктор Швецов (Одесса).

Как сообщал УНИАН, матч «Динамо» — «Шахтер» пройдет в пятницу, 3 августа, на столичном НСК «Олимпийский», начало — в 19:00.