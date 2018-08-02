Виктор Буэно стал игроком киевского "Динамо"

Контракт с бразильцем рассчитан на ближайшие два сезона.

Футбольный клуб «Динамо» Киев и бразильский ФК «Сантос» достигли соглашения об аренде 23-летнего бразильского полузащитника Витора Буэно.

Буэно будет выступать за «Динамо» на протяжении ближайших двух сезонов – 2018/2019 и 2019/2020, сообщает официальный сайт "Динамо".

В новом клубе Буэно будет выступать под 20-м номером на игровой форме.

Витор Буэно Фрезарин родился 5 сентября 1994 в бразильском городе Монти-Алту, в штате Сан-Паулу.

Витор начал заниматься футболом в клубе «Монте Азул», из которого 2011 перешел в «Байю». В 2013 году он присоединился к «Ботафогу Сан-Паулу», где играл за молодежную команду до 20 лет.

На профессиональном уровне Буэно дебютировал 25 января 2014 за «Ботафогу Сан-Паулу» в матче Лиги Паулиста против команды «Паулиста». Всего за два года он провел 11 матчей в чемпионате штата и забил 2 гола.

26 мая 2015 Буэно был отдан в аренду в «Сантосу» - трехкратному обладателю Кубка Либертадорес и восьмикратному чемпиону Бразилии. Фрезарин дебютировал за свой новый клуб в матче бразильской Серии А 17 сентября 2015 года в матче против «Атлетико Минейро», а 6 декабря того же года забил свой первый гол в высшем дивизионе Бразилии в игре против «Атлетико Паранаэнсе».

18 мая 2016 Витор подписал полноценный контракт с «Сантосом» до 2020 года. В том же сезоне Буэно стал основным игроком команды и забил 10 голов в 33 матчах Серии А, став с «Сантосом» вице-чемпионом Бразилии.

9 марта 2017 Буэно дебютировал в Кубке Либертадорес в матче против «Спортинг Кристал», но 1 июля получил травму колена в игре с «Атлетико Гояниенсе» и остался вне игры на 8 месяцев.

Буэно вернулся на поле 14 февраля 2018, сыграв последние десять минут в домашней игре против «Сан-Каэтано». В целом в 2018-м Витор сыграл за «Сантос» 9 встреч - 5 в чемпионате Бразилии и 4 в Кубке Либертадорес.

Заключил контракт с "Динамо": 2 августа 2018 года.